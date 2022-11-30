​В Китае на трансляции матчей ЧМ-22 накладывают фильтр с защитными масками

В Китае в настоящий момент действуют серьёзные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. На этом фоне на трансляции матчей чемпионата мира в стране накладывается фильтр, добавляющий защитные маски на лица в кадре. Как сообщает телеграм-канал «Скрепоносцы», такой подход якобы заставляет жителей Китая думать, что масочный режим действует по всему миру. Впрочем, судя по представленному фрагменту, смотрится всё это очень неестественно.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Путёвки в плей-офф уже завоевали сборные Франции, Бразилии, Португалии, Нидерландов и Сенегала. Финальная игра пройдёт 18 декабря.