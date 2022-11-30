Кейруш покинул пост наставника Ирана

Карлуш Кейруш сообщил, что покидает пост главного тренера сборной Ирана.

Тренер написал в социальной сети, что для него было честью находиться в этой футбольной семье. Он заявил, что гордится своими футболистами, которые заслуживают уважения. Помимо этого, Кейруш поблагодарил всех и пожелал удачи в дальнейшем.

69-летний специалист возглавлял сборную Ирана с 7 сентября 2022 года, а ранее он был главным тренером этой национальной команды с 2011 по 2019 год.

Иран не смог выйти из группы на чемпионате мира, набрав три очка и заняв третье место. Выше иранцев оказались сборные Англии и США.