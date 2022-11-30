Рианчо: Многие игроки очень ярко проявили себя в первых матчах ЧМ-2022

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, кто из игроков удивил его на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Пока рано судить об этом и давать персональные оценки. Есть много футболистов, которые очень ярко проявили себя в первых матчах, но конкретнее будет видно в играх плей-офф», — заявил испанский специалист «РБ Спорту».

Первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ делят сразу четыре футболиста: Килиан Мбаппе (Франция), Коди Гакпо (Нидерланды), Маркус Рэшфорд (Англия) и Эннер Валенсия (Эквадор). Все перечисленные игроки забили уже по три мяча на турнире.