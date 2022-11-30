​Ровно 150 лет назад был сыгран первый официальный международный матч

Ровно 150 лет назад, 30 ноября 1872 года, был сыгран первый официальный международный матч в футболе. В тот день в Глазго встречались сборные Шотландии и Англии. Матч завершился без голов – ничья 0:0. За той игрой наблюдали 4 тысячи зрителей.

До того поединка сборные Шотландии и Англии уже проводили между собой матчи, но они не были признаны ФИФА, поскольку шотландские футболисты проживали в Лондоне.

В настоящий момент сборная Англии находится в Катаре на чемпионате мира. Во вторник англичане обыграли Уэльс со счётом 3:0 и вышли в плей-офф мундиаля с первого места. В 1/8 финала Англия сыграет против Сенегала 2 декабря.