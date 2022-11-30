Вера: Сборной России было бы сложно выйти из группы на ЧМ-2022

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о теоретических шансах сборной России на чемпионате мира 2022 года.

«Трудно сказать, смогла бы Россия выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре, если бы играла там. На мундиале много хороших команд, России было бы сложно», — приводит слова Веры Metaratings.

Напомним, сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях. По этой причине наша национальная команда пропускает чемпионат мира, который на данный момент проходит в Катаре. Помимо этого, Россия не примет участие в отборочном турнире к чемпионату Европы – 2024.