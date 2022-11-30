​Журналист упрекнул ван Галя – тренер Нидерландов ответил

Сборная Нидерландов вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места, набрав семь очков в матчах с Сенегалом (2:0), Эквадором (1:1) и Катаром (2:0). При этом «оранжевые» не продемонстрировали яркой игры. После вторничной победы один из журналистов сказал Луи ван Галю на пресс-конференции, что наблюдать за игрой Нидерландов – это как «скрежетать зубами».

«Если у вас иная точка зрения, почему бы вам не написать, что это ужасно скучно. А если вы думаете, что это скучно, почему бы вам не пойти домой», - ответил ван Галь журналисту.

«Думаю, люди знают, почему вы задаёте такие вопросы. Но я не думаю, что всё так плохо, как вы говорите», - цитирует тренера портал Goal.