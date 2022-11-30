Тайсон готов подраться за Месси с мексиканским боксёром Альваресом

Легендарный американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон заступился за аргентинского нападающего Лионеля Месси в конфликте с мексиканцем Саулем Альваресом, являющимся абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

«Кто-то по прозвищу «Канело» угрожает Месси. Если он посмеет пальцем тронуть Лионеля, мне придется вернуться на ринг», - оставил сообщение 56-летний «Железный Майк» в социальных сетях.

Альварес раскритиковал Месси за момент с футболкой национальной сборной Мексики. В раздевалке после матча чемпионата мира - 2022 аргентинский футболист наступил на экипировку «трёхцветных».