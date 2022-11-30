Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира из групп А и В.

- В группах А и В определились команды, которые продолжат борьбу и которые покидают турнир. В группе А дальше проходят Нидерланды и Сенегал. Эквадор и Катар отправятся домой. Здесь все логично?

- Это логичный результат. Даже в отношении Сенегала. Там интересные ребята, играют в хороший футбол, отлично подготовлены. Они с такой игрой и настроем могут пройти даже в следующую стадию турнира. Очень интересная команда. В ней есть ребята, играющие в Европе. Мне они нравятся даже больше, чем Нидерланды.

- Эквадор вам не понравился на чемпионате мира?

- Местами понравились. Он неплохо начал – сразу выиграл у Катара. Но это слабая сборная, потому что катарцы не выиграли ни одного матча и не могут служить показателем. Остальные сборные оказались эквадорцам не по зубам. Так что я думаю, им не на что было рассчитывать.

- Обычно хозяева чемпионатов мира выступают более успешно, чем это сделали катарцы.

- Такое редко бывает. Так что к этой группе нет никаких вопросов. Все закономерно.

- Какие перспективы видите у Нидерландов, которые в плей-офф попали на США?

- Они могут пройти американцев, потому что США меня не впечатлили. Они с Ираном еле возились. Я думал, что все-таки иранцы пройдут дальше.

- Какие шансы у Сенегала одолеть Англию в плей-офф?

- Им будет сложнее. Ну и Англии тоже придется непросто. Сложная пара. Сенегал – очень перспективная сборная. Она без претензий, постоянно бежит вперед, очень хороша в плане подготовки, ребята атлетичные, пластичные. Они очень хорошо чувствуют позиции на поле, читают игру. Так что англичанам придется очень сложно. Еще и потому, что сенегальцы будут героями у себя на родине, если обыграют еще и Англию.

- В группе В англичане довольно уверено заняли первое место, допустив только ничью со США. Вам понравились эта сборная?

- В том то и дело, что она с трудом сыграла вничью с американцами. Англичане могут дрогнуть уже в следующей стадии турнира. Я понимаю, что эту сборную всегда считают одним из фаворитов крупных турниров.

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- Американцы удивили? Они обошли Иран в группе и Уэльс.

- Уэльс сейчас не является сильной сборной. Он никогда и не был сильным. Только отдельные игроки выделялись. А у США неплохая командная игра, и все ребята играют более-менее ровно. Никто не выделяется.

- Что случилось с Ираном? Почему такое слабое выступление?

- Эту сборную вообще не стоит брать в расчет, если говорить о таких крупных турнирах. Им еще рано.

- Но у них тоже есть сильные футболисты. Азмун, например.

- Это один человек. Он не может тянуть за собой сборную. Это не команда. Поэтому закономерно, что американцы вышли из группы. Иран если и мог пройти дальше, то не в таком составе. У него даже тройки сильных игроков я не увидел. Не бывает так, что один лидер тянет всю сборную. Только команда может выиграть, но не один футболист.

Елена Григорьевская