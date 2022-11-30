Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пономарёв: «Англичане могут дрогнуть уже в следующей стадии турнира» эксклюзив

30 Ноября 2022 • 11:20 Комментировать

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв  в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира из групп А и В.

- В группах А и В определились команды, которые продолжат борьбу и которые покидают турнир. В группе А дальше проходят Нидерланды и Сенегал. Эквадор и Катар отправятся домой. Здесь все логично?

- Это логичный результат. Даже в отношении Сенегала. Там интересные ребята, играют в хороший футбол, отлично подготовлены. Они с такой игрой и настроем могут пройти даже в следующую стадию турнира. Очень интересная команда. В ней есть ребята, играющие в Европе. Мне они нравятся даже больше, чем Нидерланды.

 - Эквадор вам не понравился на чемпионате мира?

-  Местами понравились. Он неплохо начал – сразу выиграл у Катара. Но это слабая сборная, потому что катарцы не выиграли ни одного матча и не могут служить показателем. Остальные сборные оказались эквадорцам не по зубам. Так что я думаю, им не на что было рассчитывать.

- Обычно хозяева чемпионатов мира выступают более успешно, чем это сделали катарцы.

- Такое редко бывает. Так что к этой группе нет никаких вопросов. Все закономерно.

- Какие перспективы видите у Нидерландов, которые в плей-офф попали на США?

- Они могут пройти американцев, потому что США меня не впечатлили. Они с Ираном еле возились. Я думал, что все-таки иранцы пройдут дальше.

- Какие шансы у Сенегала одолеть Англию в плей-офф?

- Им будет сложнее. Ну и Англии тоже придется непросто. Сложная пара. Сенегал – очень перспективная сборная. Она без претензий, постоянно бежит вперед, очень хороша в плане подготовки, ребята атлетичные, пластичные. Они очень хорошо чувствуют позиции на поле, читают игру. Так что англичанам придется очень сложно. Еще и потому, что сенегальцы будут героями у себя на родине, если обыграют еще и Англию.

- В группе В англичане довольно уверено заняли первое место, допустив только ничью со США. Вам понравились эта сборная?

- В том то и дело, что она с трудом сыграла вничью с американцами. Англичане могут дрогнуть уже в следующей стадии турнира. Я понимаю, что эту сборную всегда считают одним из фаворитов крупных турниров.

Реклама


- Американцы удивили? Они обошли Иран в группе и Уэльс.

- Уэльс сейчас не является сильной сборной. Он никогда и не был сильным. Только отдельные игроки выделялись. А у США неплохая командная игра, и все ребята играют более-менее ровно. Никто не выделяется.

- Что случилось с Ираном? Почему такое слабое выступление?

- Эту сборную вообще не стоит брать в расчет, если говорить о таких крупных турнирах. Им еще рано.

- Но у них тоже есть сильные футболисты. Азмун, например.

- Это один человек. Он не может тянуть за собой сборную. Это не команда. Поэтому закономерно, что американцы вышли из группы. Иран если и мог пройти дальше, то не в таком составе. У него даже тройки сильных игроков я не увидел. Не бывает так, что один лидер тянет всю сборную. Только команда может выиграть, но не один футболист.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная США Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.11.22 в 18:00
Тунис Тунис
Франция Франция
15.00 5.40 1.27
Видео
30.11.22 в 18:00
Австралия Австралия
Дания Дания
6.50 3.70 1.62
Видео
30.11.22 в 22:00
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Мексика Мексика
7.00 4.00 1.55
Видео
30.11.22 в 22:00
Польша Польша
Аргентина Аргентина
5.10 4.10 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Ноября
13:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Сенегала: «Посвящаю выход в плей-офф чемпионата мира Садио Мане»
12:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис: «У Роналду не будет предложений от больших клубов»
12:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карвахаль: «Поменял бы я один из титулов Лиги чемпионов на чемпионат мира? Конечно, у меня их 5»
12:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тайсон готов подраться за Месси с мексиканским боксёром Альваресом
12:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ширер: «Мбаппе - главная причина, по которой Франция может защитить титул» 1
11:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Билялетдинов оценил шансы в паре Нидерланды - США
11:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Билялетдинов раскритиковал игру Ирана в матче с США
11:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камавинга: «Не хочу всю жизнь быть запасным»
11:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони - о возможной встрече Аргентины с Францией: «Сначала нужно выйти в плей-офф»
10:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Милошевич: «С таким составом сборная Сербии обязана выходить в 1/8 финала чемпионата мира»
10:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Казанский дал прогноз на матч Австралия - Дания
10:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили: «В Катаре болельщиков лишили самого дорогого — пива»
10:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Известны результаты медобследования Пулишича 1
09:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной США высказался о выходе в плей-офф ЧМ-2022
09:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аршавин назвал игрока-открытие чемпионата мира в Катаре
Все новости
Рекомендуем