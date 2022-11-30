Роналду близок к трансферу в клуб, где будет зарабатывать 200 миллионов в год

37-летний свободный агент Криштиану Роналду, расторгнувший недавно контракт с «Манчестер Юнайтед», близок к продолжению карьеры за пределами Европы. По сообщениям газеты Marca, португальский нападающий переезжает в Саудовскую Аравию.

Новым местом работы звездного бомбардира станет «Аль-Наср». Стороны близки к подписанию соглашения на два с половиной года. В новом клубе заработок Криштиану составит порядка 200 миллионов евро за сезон. В эту сумму включены заработная плата и рекламные контракты.

Стоит отметить, что подобных альтернатив в денежном плане у Роналду больше нет.

В настоящий момент форвард выступает за сборную Португалии на ЧМ-2022. В двух матчах он забил один гол.

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