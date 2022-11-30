Аршавин назвал игрока-открытие чемпионата мира в Катаре

Экс-нападающий сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал игрока, ставшего для него главным открытием чемпионата мира в Катаре.

«Открытие ЧМ‑2022 для меня, наверное, Гакпо, он здорово индивидуально себя проявляет. Он хорош. Впервые о нем узнал от скаута «Зенита», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

В трех матчах групповой стадии чемпионата мира – 2022 Гакпо отметился тремя забитыми мячами.

Сборная Нидерландов заняла первое место в своей группе и пробилась в плей-офф мундиаля. В матче 1/8 финала подопечные Луи ван Галя встретятся с США.