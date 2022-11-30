«Челси» готов заплатить 70 млн евро за игрока сборной Португалии

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта, выступающий на клубном уровне за «Порту», имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. По сообщениям журналистов A Bola, заинтересованность в трансфере голкипера проявляет лондонский «Челси».

Как информирует источник, «пенсионеры» готовы заплатить за его трансфер 70 миллионов евро. Стороны уже вступили в переговорный процесс. Кроме «синих» интерес к португальцу проявляют «МЮ» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне Кошта провел в Примейре 13 матчей и пропустил девять мячей. В настоящий момент он защищает ворота сборной Португалии на ЧМ-2022.