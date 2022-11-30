Тренер сборной Мексики назвал фаворита ЧМ-2022

Наставник национальной сборной Мексики Херардо Мартино рассказал, какую команду считает фаворитом чемпионата мира, проходящего сейчас в Катаре.

«Моим фаворитом на победу является сборная Испании. Они показали уровень футбола, который отличается от игры других участников мундиаля. Лично я вижу в испанцах отличного кандидата на триумф», - передает слова тренера газета Marca.

Испания еще не гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. В заключительном туре группового этапа подопечные Луиса Энрике встретятся с командой Японии. Встреча состоится в четверг, 1 декабря.