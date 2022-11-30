Хави оценил уровень игры 37-летнего Роналду

Бывший полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны», а ныне главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес поделился мнением о 37-летнем португальском нападающем Криштиану Роналду. По мнению специалиста, форвард по-прежнему входит в число лучших игроков мира.

«Роналду? Думаю, Криштиану все еще входит в число 3-5 лучших футболистов планеты», - приводятся слова наставника на страницах Sport.es.

Роналду недавно разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» и сейчас пребывает в статусе свободного агента. В зимнее трансферное окно звездный бомбардир определился с новым местом работы.

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