«Ливерпуль» хочет купить новую звезду сборной Нидерландов

Форвард ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо может перебраться в Английскую премьер-лигу. Об этом информирует Voetbal International. В переходе нападающего заинтересован «Ливерпуль». Руководство мерсисайдцев планирует оформить сделку в январское трансферное окно.

Ранее также сообщалось об интересе к 23-летнему нидерландцу со стороны другого гранда АПЛ – «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают Гакпо в качестве замены Криштиану Роналду, покинувшего клуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Коди провел 14 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и девятью ассистами. На ЧМ-2022 он забил несколько голов за «оранжевых» на групповом этапе.