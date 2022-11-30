Корнеев назвал две сборные с лучшей игрой на ЧМ-2022

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев рассказал, какие команды, по его мнению, показывают лучший футбол на чемпионате мира – 2022.

«Пока понравилась Бразилия, особенно в первом матче. Во второй игре было видно, что не хватает Неймара. Еще отмечу испанцев, они очень порадовали», - цитирует эксперта Metaratings.ru.

В заключительном туре группового этапа мундиаля сборная Бразилии, гарантировавшая себе путевку в плей-офф, сыграет против команды Камеруна. Что касается Испании, то подопечные Луиса Энрике встретятся со сборной Японии.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря.