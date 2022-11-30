Президент Ла Лиги Тебас: «Чемпионат мира в Катаре - скандал с признаками коррупции»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас недоволен, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре. Он считает, что в этом решение замешана коррупция.

«То, что чемпионат мира отдали Катару, настоящий скандал. Здесь невооруженным взглядом заметны признаки коррупции. В СМИ постоянно появляются новости по этому поводу. Они поставили турнир в неудобные даты – посреди сезона. Это скандал, я лично против такого. Я никогда не отдал бы ЧМ Катару или Саудовской Аравии», - цитирует Тебаса Ejecutivo.

Чемпионат мира стартовал в Катаре 20 ноября. Финальный поединок престижного турнира состоится 18 декабря.