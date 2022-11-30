Кейруш высказался о падении Тареми в штрафной сборной США

Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш не захотел заниматься разбором момента с падением нападающего Мехди Тареми в штрафной сборной США в концовке матча третьего тура группового раунда ЧМ-2022.

«Не хочу комментировать его падение по двум причинам. Я пока так и не увидел повтора, поэтому не знаю, каким было давление на его плечо. Кроме того, не вижу смысла это обсуждать после победы США. Они вышли в плей-офф, и я не хочу принижать их заслуги. На этом жизнь не заканчивается, впереди будут другие матчи», - передает слова тренера O Jogo.

Напомним, что сборная США победила со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Кристиан Пулишич.