Определены первые пары плей-офф ЧМ-2022

По итогам очередного игрового дня на катарском чемпионате мира определены первые пары плей-офф турнира.

Начнут этап навылет сборные Нидерландов и США. Подопечные Луи ван Гала выиграли первую группу, набрав семь очков в квартете с Катаром, Сенегалом и Эквадором. Их соперник по 1/8 финала с большим трудом прошёл группу, выйдя со второго места с пятью баллами и непростой победой над Ираном в очной встрече за путёвку в плей-офф. Этот поединок состоится в субботу, 3 декабря. Стартовый свисток назначен на 18:00 по московскому времени.

На следующий день в 22:00 на поле стадиона «Эль-Байт» выйдут Англия и Сенегал. Африканцы выиграли место в числе 16 сильнейших, пройдя Эквадор в третьем туре со счётом 2:1. Финалисты Евро-2020 набрали такое же количество очков, что и Нидерланды, забив за три матча девять голов и уверенно взяв первую строчку группы B.