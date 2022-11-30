7 из 16: Нидерланды, Сенегал, Англия и США - новые участники плей-офф

С каждым днём будет расти количество команд, которые пробились в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года. По итогам второго тура это право заслужили сборные Франции, Бразилии и Португалии. Во вторник из группы вышли национальные команды Нидерландов и Сенегала, а также Англии и США.

Что касается тех, для кого турнира заканчивается групповым раундом, то их также стало больше. К сборным Катара и Канады добавились Эквадор, Иран и Уэльс.

Плей-офф чемпионата мира стартует 3 декабря. Для итоговой победы будущий триумфатор соревнований должен будет одолеть четырех соперников в матчах на вылет.