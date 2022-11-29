Юран: «Чем дальше чемпионат мира будет идти, тем интереснее»

Бывший нападающий национальной сборной России Сергей Юран поделился своим мнением о втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022 в Катаре.
«Думаю, чем дальше чемпионат мира будет идти, тем интереснее. Сборные показывают, что в матчах мундиаля может быть всё очень непредсказуемо», - приводит слова Юрана «Чемпионат».
Специалист отметил, что не до конца доволен игрой испанской команды в матче с коллективом из Германии.
В матче между Сербией и Камеруном, считает эксперт, европейцам необходимо было держать концентрацию до финального свистка.
Все перечисленные сборные имеют шанс выйти в плей-офф турнира.
Бан пользователя