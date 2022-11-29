Ловчев заявил, что ван Галь устарел как тренер сборной Нидерландов

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о работе главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Галя.

«Голландский футбол — это хорошая селекция, но мне нравится, как играет «Аякс», а ван Галь уже давно устарел как тренер сборной, они далеко не пройдут», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что в команде выделяется молодой форвард Коди Гакпо, но это лишь индивидуальное мастерство.

Сборная Нидерландов заняла первое место в группе А, набрав семь очков после трех туров. Вместе с подопечными ван Галя в плей-офф чемпионата мира отправился Сенегал (6 очков).