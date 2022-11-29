Аршавин считает, что Нидерланды должны были набрать максимум очков в группе

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о положении команд в группе А чемпионата мира – 2022.

«Мне кажется, в группе А все справедливо, но у Нидерландов должно быть девять очков», — цитирует слова Аршавина «Матч ТВ».

Нидерланды заняли первое место в своем квартете и вышли в следующий раунд турнира, набрав 7 очков. Вслед за ними со второй строчки отправился Сенегал (6 очков). Третьим стал Эквадор (4), а Катар (0) — последний.

Первый матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 состоится уже 3 декабря, в котором сборная Нидерландов сыграет с командой, которая займет вторую строчку в группе B.