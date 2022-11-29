​5 сборных уже получили путёвки в плей-офф чемпионата мира

Во вторник завершились матчи групповой стадии чемпионата мира в квартете А. Путёвки в 1/8 финала мундиаля получили сборные Нидерландов и Сенегала, занявшие соответственно первое и второе места.

Таким образом, на чемпионате мира определились уже пять сборных, которые выступят в плей-офф. Ранее выход из групп себе обеспечили сборные Франции, Бразилии и Португалии.

Во вторник вечером определятся ещё два участника 1/8 финала чемпионата мира. В группе В два билета разыграют сборные Англии, Ирана, США и Уэльса. Все команды имеют шансы, при этом англичане почти гарантировали себе место в плей-офф.