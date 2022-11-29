Самый титулованный теннисист России и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что не следит за чемпионатом мира в Катаре.

«Нет, не слежу. Потому что времени нет», — сказал Кафельников.

Напомним, сегодня, 29 ноября, стартуют матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. По итогам двух туров участие в плей-офф себе гарантировали Франция, Бразилия и Португалия.

Сегодня пройдут заключительные матчи в группах A и B. В 18:00 мск сыграют Нидерланды – Катар и Эквадор – Сенегал, а в 22:00 в группе B Иран проведёт матч против США, Англия встретится с Уэльсом.