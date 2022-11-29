​Португальская федерация не отправляла в ФИФА доказательства гола Роналду

Первый гол в матче Португалия – Уругвай изначально записали на Криштиану Роналду, однако форвард не коснулся мяча, поэтому взятие ворот переписали на Бруну Фернандеша. Сообщалось, что Федерация футбола Португалии собирается отправить в ФИФА доказательства того, что Роналду всё-таки сделал незначительное касание головой. Впрочем, эта информация является неправдивой. Об этом рассказывает O Jogo.

Ранее сообщалось, что технологии внутри мяча показали, что Криштиану Роналду не касался мяча, то есть гол по делу переписали на Бруну Фернандеша.

Сборная Португалии уже обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира.