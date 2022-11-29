Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги второго этапа группового раунда чемпионата мира.

- В группе А есть неожиданности для вас?

- Здесь все закономерно. Все знали, что Катар слабее своих соперников. Голландия была фаворитом. Но на чемпионате мира бывают такие сюрпризы, что диву даешься, как поражение Аргентины и Германии в первом туре. Думаю, из группы А точно выйдут голландцы, а Эквадор и Сенегал поборются между собой. Им играть между собой, там все и решится.

- Какие расклады видите в группе В?

- Здесь и Иран преподнес сюрприз, и все видели, как Америка играет. Поэтому очень интересная группа, а фаворит, естественно, Англия. Что касается Уэльса, он вроде бы до конца матча дотерпел, но пропустил в концовке и проиграл Ирану. Это не позволит выйти из группы.

- В группе С как раз была сенсация в первом туре, но все равно позиции Аргентины выглядят прочными, а вот мексиканцы вряд ли выйдут из группы. Согласны?

- В любом случае выйдет Аргентина. А если учесть, что в последнем матче она сыграет с поляками, дальше пройдет Саудовская Аравия. Сейчас, конечно, непривычно видеть Польшу на первом месте в группе, но аргентинцы сами виноваты, что споткнулись на саудовцах, которые проявили настоящий характер и победили.

- Группу D возглавляют французы, которые не потеряли очков. Кто будет вторым?

- Понятно, что фаворит Франция, как и были изначально. А по игре остальные команды одинаковые. Любая может пройти дальше, кроме Туниса, которому как раз играть в французами.

- В группе Е лидирует Испания с четырьмя очками, а на последнем месте немцы с одним очком. Неожиданность?

- Самое удивительное, что Германия изначально была фаворитом группы. Но я в любом случае, уверен, что она выйдет из группы со второго места и обыграет Коста-Рику с крупным счетом. А Испания не оступится в матче с Японией, что также на руку немцам.

- В группе F Хорватия и Марокко имеют по четыре очка, Бельгия – три и Канада - ноль.

- С Канадой все понятно. А вот Бельгия мне представляется более сильной сборной, чем Марокко. Все будет зависеть от последнего тура. Но Марокко будет достаточно обыграть Канаду для выхода из группы.

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- В группе G есть явный фаворит – Бразилия. Швейцария набрала 3 очка и Камерун с Сербией по одному.

- С Бразилией все понятно. Сербия по игре мне больше понравилась, чем Швейцария. Эти две сборные все решат в последнем туре. А вот Камеруну, который показывает интересный футбол, придется трудно с бразильцами.

- В группе Н явно выделяются португальцы, и со знаком минут удивляют уругвайцы, которые имеют в активе всего одно очко.

- Да. Это удивительно. Вчера они бились с португальцами, которые, конечно, повыше классом. Поэтому Уругвай пока под вопросом. Посмотрим, как он сыграет с Ганой. Для меня будет сенсация, если он не пройдет дальше. Все-таки команда звездная. Все футболисты играют в хороших европейских лигах.

- Кто разочаровал на этом чемпионате мира?

- Скорее были матчи-разочарования, а не сборные. За исключением Аргентины и Германии. Но эти команды все равно пройдут дальше, я уверен. Бывает так, что сборные, которые плохо идут в группе, зачастую добираются до финальной стадии.

- По игре какие-то сборные понравились?

- Французы и португальцы. Ребята бьются, играют. Есть стабильность. Но я бы не сказал, что это явные претенденты по победу в мундиале. Есть еще Бразилия и Аргентина. Ну, и пока не списываю Германию.

Елена Григорьевская