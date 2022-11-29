Во Франции оценили шансы Бензема сыграть на ЧМ-2022

Звездный нападающий Карим Бензема, который выиграл «Золотой мяч» в этом году, вряд ли сыграет на чемпионате мира – 2022. Ранее появилась информация, что 34-летний форвард может вернуться в расположение сборной Франции, однако журналисты RMC Sport опровергли эту новость.

По данным издания, шансы Карима на возвращение в состав «трёхцветных» по ходу мундиаля равны нулю. Бензема еще далек от полного восстановления после травмы. В настоящий момент нападающий проходит курс лечения в расположении мадридского «Реала».

Франция одержала две победы на чемпионате мира и досрочно пробилась в плей-офф.