Лайшев считает, что чемпионат мира в Катаре многое потерял из-за отсутствия сборной России

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о чемпионате мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре.

По словам Лайшева, он с большим удовольствием следит за мундиалем, несмотря на то, что в этом турнире не принимает участие сборная России. Эксперт считает, что чемпионат мира многое потерял из-за отсутствия нашей национальной команды.

«Болею за красивый футбол, но предпочтение отдаю Бразилии и Франции. Они меня привлекают своим мастерством. Чемпионат мира потерял многое без участия сборной России», — приводит слова Лайшева Metaratings.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Поэтому сейчас российская команда проводит лишь товарищеские встречи, последняя из которых состоялась 20 ноября против Узбекистана (0:0).