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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лайшев считает, что чемпионат мира в Катаре многое потерял из-за отсутствия сборной России

29 Ноября 2022 • 11:28 Комментировать (4)

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о чемпионате мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре.

По словам Лайшева, он с большим удовольствием следит за мундиалем, несмотря на то, что в этом турнире не принимает участие сборная России. Эксперт считает, что чемпионат мира многое потерял из-за отсутствия нашей национальной команды.  

«Болею за красивый футбол, но предпочтение отдаю Бразилии и Франции. Они меня привлекают своим мастерством. Чемпионат мира потерял многое без участия сборной России», — приводит слова Лайшева Metaratings.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Поэтому сейчас российская команда проводит лишь товарищеские встречи, последняя из которых состоялась 20 ноября против Узбекистана (0:0).   

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ренат Лайшев
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Комментарии (3)
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zurukukkkk
29 Ноября 2022 в 12:21
ничего от слова совсем.
Bettega
29 Ноября 2022 в 11:48
ну не из-за сборной,а туристов
ARTUR
29 Ноября 2022 в 11:36
конечно потерял , ведь это ж команда с феерическим футболом
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