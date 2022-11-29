Ахметов назвал сборные, которые хочет видеть в финале ЧМ-2022

Хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, за какую сборную болеет на чемпионате мира – 2022. В беседе с корреспондентом «РБ Спорта» он пожелал победы на мундиале национальной команде Португалии.

«Я смотрю чемпионат мира в Катаре, поддерживаю сборную Португалии. Надеюсь, они и выиграют этот турнир. Жду финал Португалия - Бразилия», - сказал футболист.

Стоит отметить, что сборные Португалии и Бразилии досрочно гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира. Обе команды одержали по две победы на групповой стадии соревнований.

Финал мундиаля в Катаре состоится 18 декабря.