Чемпион мира по боксу грубо оскорбил Агуэро за поддержку Месси

Звездный мексиканский боксер Сауль Альварес, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, резко отреагировал на слова бывшего аргентинского футболиста Серхио Агуэро, заступившегося за Лионеля Месси.

«Ты такой же ублюдок, сначала пишешь мне что-то, а потом сдаешь назад. Не будь лицемерным ублюдком», - оставил сообщение Альварес в социальных сетях.

Напомним, что Агуэро вступился за Месси после резких высказываний в его адрес от боксера. Канело не понравилось, что семикратный обладатель «Золотого мяча» задел ногой флаг сборной Мексики на футболке.