Российский тренер и эксперт Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» назвал своих претендентов на победу на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Так, как мыслят журналисты, тренеры немного по-другому оценивают. Да, называют фаворитов, поскольку фавориты остаются неизменными, подтверждённые многолетней практикой. Мы знаем много команд, которые были лучшими, но не становились чемпионами. Принято говорить так: «Сейчас высокий уровень футбола показывают несколько команд».

Если сейчас отвечать на этот вопрос, то я бы выделил Францию. И с точки зрения индивидуальных возможностей, и с точки зрения организации, и самоотдачи. Это и Дешам отмечает, что они в первой игре пропустили сначала, а потом забили четыре мяча. Ему понравилось, как команда была настроена на игру.

Назову ещё Бразилию. Отмечу настрой команды, поскольку это важная вещь в футболе. Они провели второй тайм с сербами на хороших скоростях.

Испанцы… Если говорить 7:0, но у кого выиграли? У Коста-Рики, которая уступала в классе. С немцами очень хорошо сыграли первую половину игры. Потом Германия отыгралась, но тут уровень, который испанцы показали, меня впечатлил», - сказал Гаджиев.

После двух туров ЧМ-2022 сборная Франции набрала 6 очков и досрочно вышла в плей-офф, путь французов также повторила Бразилия. Испания с четырьмя очками лидирует в группе E, но в этом квартете все ещё имеют шанс выйти в плей-офф все команды (Коста-Рика, Япония и Германия).