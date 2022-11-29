Энрике: «Договорились с Фликом о финале Испания – Германия»

Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался о своем коллеге из национальной команды Германии Хансе-Дитере Флике.

«Мне нравится этот тренер, он очень образованный, у него высокий футбольный интеллект. Игроки уважительно относятся к нему. Мы договорились встретиться с ним в финале чемпионата мира. Шутка или серьезно, но мы хотим еще раз встретиться 18 декабря в финальном матче в Дохе», - передает слова специалиста Sport.es.

На групповой стадии сборные Испании и Германии поделили очки, расписав мировую со счетом 1:1.

В третьем туре «красная фурия» сыграет против Японии, а немцам будет противостоять Коста-Рика.