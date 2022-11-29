Реакция Фигу на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Легендарный португальский футболист Луиш Фигу высказался об уходе соотечественника Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Стороны недавно расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

«Стороны приняли решение обоюдно. Думаю, они выгодно как для клуба, так и для игрока. Для Роналду было лучше уйти, ведь он толком не играл в этом сезоне. В клубе же видели, что он больше не хочет оставаться.

Будущее Криштиану? Он примет решение, которое зависит от его дальнейших целей. Также многое будет зависеть от клубов, которые сделают ему предложение», - передает слова Луиша Manchester Evening News.

В настоящий момент 37-летний бомбардир выступает за сборную Португалии на мундиале в Катаре.