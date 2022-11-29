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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Реально ли договориться на на чемпионате мира или кому удобны компромиссные исходы в третьем туре группового турнира

29 Ноября 2022 • 07:16 Комментировать

29 ноября стартовал заключительный, третий тур на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре, по результатам которого определятся все 16 сборных участников 1/8 финала. Накануне заключительных игр самое благодатное дело подсчитать все расклады относительно попадания той или иной сборной. В истории чемпионатов мира было немало случаев, когда для прохода далее следовало прибегать к различным вариантам. За примером далеко ходить не придётся, достаточно вспомнить предыдущий чемпионат, прошедший в России.

Именно перед чемпионатом мира в России ФИФА внесла новый критерий в подсчёт показателей на групповом этапе. Если раньше при равенстве очков, забитых и пропущенных мячей, а также ничьей в очной встрече между двумя соперниками сразу назначалась жеребьёвка, то в 2018 году появился дополнительный показатель. Называют этот показатель fair play – теперь выше место занимает тот, у кого меньшее число жёлтых и красных карточек в трёх проведённых матчах группового этапа. 

В концовке матча со сборной Польши, прошедшего 28 июня в Волгограде, сборная Японии убивала время, хотя и уступала сопернику. У поляков ещё на 59-й минуте единственный в игре мяч забил Беднарек. В итоге Сенегал и Япония набрали по 4 очка. По забитым и пропущенным голам обе команды подошли с одинаковыми показателями. Вот здесь и вступило в силу правило – определять сильнейшего по меньшему количеству набранных карточек. В итоге Сенегал остался в стороне и не прошёл дальше. Вообще африканцы не в первый раз оказываются «лишними на празднике жизни».

Классикой жанра считается случай, происшедший со сборной Алжира на первенстве мира в Испании, состоявшемся сорок лет назад. В первом туре сборная ФРГ недооценила африканцев, и будущий финалист первенства в Испании во главе с Руммениге и Литбарски потерпел фиаско в поединке с алжирской сборной 1:2. После чего та катком прошлась по Чили 4:1. В третьем туре их ждала сборная Австрии, которая без сенсаций, со свойственным ей прагматизмом одолела Чили (1:0) и Алжир (2:0). Сборной ФРГ необходима была победа, хотя бы с минимальным счётом. Австрийцев же устраивало «минимальное» поражение. Любопытно, что в параллельном матче Алжир после первого тайма вёл в игре с Чили 3:0. Если бы матч так и закончился, то сборным ФРГ и Австрии для выхода из группы необходимо было бы сыграть как минимум 4:3, но в итоге поединок с участием алжирцев завершился 3:2. Именно после этого немцев и стал устраивать результат 1:0, который был установлен на десятой минуте матча ударом Хорста Хрубеша. В следующие двадцать минут западногерманские футболисты организовали несколько наскоков на ворота австрийцев. А после… обе сборные стали «катать мяч». Именно этот матч создал почву для того, чтобы ФИФА постановила проводить матчи последнего тура на групповых этапах в одно и то же время, чтобы избежать любых договорённостей. 

Сейчас при равенстве очков победитель определяется по семи показателям, первый из которых – разность мячей по итогам всех матчей в группе. Только седьмым показателем является жеребьёвка. В 1968 году ею и пришлось воспользоваться, но только произошло это для выявления сильнейшего в полуфинале чемпионата Европы между сборными Италии и СССР. Монета в 10 франков отправила в финал итальянцев.

С одной стороны, подобные истории на нынешнем мундиале вряд ли возможны. С другой стороны, после двух сыгранных туров выход в плей-офф с максимальным количеством очков себе обеспечили только сборные Франции, Португалии и Бразилии. А это значит, что битва за попадание в шестнадцать лучших команд мира только набирает обороты. Особенно интересно будет следить за группой E, в которой в решающий игровой день сойдутся Испания и Япония, а также Германия и Коста-Рика. Каждая из команд может оказаться в числе двух лучших, надеясь только на себя. Правда, немцам нужно для этого обыграть костариканцев с разницей в восемь или более мячей. А в группе С сборная Саудовской Аравии приложит все силы для того, чтобы взять верх над Мексикой. Но если в матчах этих сборных будет компромиссный результат, то ничья в противостоянии Польши и Аргентины выведет каждую из этих национальных сборных в плей-офф. Поэтому даже единое начало времени матчей не даёт повода не оглянуться на соперника…

Константин Лицин


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Сборная Алжира Германия Россия Япония
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