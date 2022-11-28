Кафу: «Инфантино - это фантастика»

Бывший защитник «Сарагосы», «Ромы» и «Милана», бразилец Кафу, запомнился больше всего, безусловно, выступлениями за «Милан». Он поделился своим мнением о работе президента ФИФА - Джанни Инфантино. По его словам, итальянец отлично делает свою работу, так как по-настоящему увлечен футболом и понимает его как никто другой.

- Фантастика. Меня впечатляет то, что он, как президент, делает для футбола. Он использует опыт бывших игроков для развития футбола, это отличный ход. Он фанат футбола, он прислушивается к ним, как никто другой. В общем, по поводу Инфантино я хочу сказать лишь одно - браво! - цитирует слова Кафу pianetamilan.it.