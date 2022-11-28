Кафу: «В моё время футбол был красивее»

Бывший защитник «Сарагосы», «Ромы» и «Милана», бразилец Кафу, запомнился больше всего, безусловно, выступлениями за «Милан». Он внимательно следит за чемпионатом мира и поделился своими наблюдениями.

- Что мне нравится на чемпионате мира - все делают максимум возможного. Никто не играет вполсилы. А футбол, как оказывается, не точная наука, что показали Саудовская Аравия и Япония. Но в мое время футбол был красивее. Сейчас много обороны, много владения мячом и мало ударов. Игроки боятся раскрываться. И в мое время игроки были более техничными, - считает Кафу, слова которого цитирует pianetamilan.it.