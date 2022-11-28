Тите: «Сборная Бразилии сама себе создаёт звезду»

Наставник сборной Бразилии Тите высказался об отсутствии нападающего Неймара в поединке против Швейцарии (1:0). Форвард не вышел на поле из-за повреждения голеностопа.

«В сегодняшнем матче гол забил Каземиро. Команда сама себе создает звезду. У нас в коллективе есть игроки, которые способны брать на себя ответственность. Однако я совру, если скажу, что мы не скучаем по Неймару», - цитирует главного тренера Globo Esporte.

Бразилия благодаря двум победам досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. В заключительном матче группы южноамериканцы встретятся с Камеруном. Игра пройдет 2 ноября.