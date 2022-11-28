​Кафу сожалеет, что итальянской сборной нет на чемпионате мира

Сборная Италии, являясь чемпионом Европы, потерпела катастрофу в попытке пробиться на чемпионат мира - она проиграла Северной Македонии в стыковых матчах и второй раз подряд не сумела попасть на важнейший мировой футбольный форум. Из всех сборных, которые когда-либо становились чемпионами мира, в Катаре нет лишь итальянцев - четырежды чемпионов мира, напомним.

Отсутствие «скуадры адзурры» очень расстраивает бразильского защитника Кафу, который отыграл в этой стране большую часть своей карьеры.

- Эх... Это очень обидно. Еще и второй раз подряд. Когда это случилось, я не хотел в это верить, - цитирует слова Кафу pianetamilan.it.