Кафу: «Винисиус всем обязан Анчелотти»

Бывший бразильский защитник Кафу, в свое время дважды становившийся чемпионом мира в составе бразильской сборной, считает, что нападающий Винисиус Жуниор обязан ростом своей карьеры итальянскому наставнику мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Винисиус тяжело начинал в «Реале», но Анчелотти проявил терпение и дождался «взрыва» игрока, который терзает оборону всех без исключения соперников королевского клуба.

- Невероятно, сколь здорово получается у Анчелотти помогать молодым игрокам. Он научил Винисиуса играть не только для себя, но также и для команды, - цитирует слова Кафу pianetamilan.it.