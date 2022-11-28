Дель Пьеро: «Сборная Италии не хуже многих команд, выступающих на ЧМ-2022»

Бывший итальянский футболист Алессандро дель Пьеро поделился мнением о силе нынешней сборной своей страны.

Итальянцы неожиданно остались без путёвки на мундиаль в Катаре, уступив первое место в отборочной группе Швейцарии, а затем проиграв Северной Македонии в стыковом матче.

«Италия могла бы сыграть не хуже многих сборных, выступающих на турнире, но мы не квалифицировались, поэтому рассуждать на эту тему нет особого смысла. Это больная тема для страны, важно подумать и сделать выводы, ни в коем случае нельзя относиться к этому легкомысленно», – заявил в интервью La Gazzetta Dello Sport чемпион мира 2006 года.