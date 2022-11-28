«Играйте, а не кривляйтесь перед камерами»: Романцев недоволен акцией протеста сборной Германии

Экс-главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на акцию сборной Германии на чемпионате мира – 2022. Перед встречей первого тура против Японии (1:2) игроки «бундестим» закрыли рот рукой. Таким образом они протестовали из-за запрета ФИФА на использование капитанской повязки One Love.

«Играйте, побеждайте, доказывайте, что вы сильнее. А не кривляйтесь перед камерами. Скромная сборная Японии преподала Германии урок искреннего отношения к своей профессии», - передает слова Романцева «Спорт-экспресс».

Напомним, что во втором туре Германия разошлась миром с Испанией – 1:1. В заключительном туре немецкая команда встретится с национальной командой Коста-Рики.