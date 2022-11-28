Романцев назвал фаворитов чемпионата мира - 2022

Легендарный тренер Олег Романцев, известный по работе в сборной России и московском «Спартаке», назвал фаворитов чемпионата мира – 2022.

«Фавориты для меня - Бразилия, Англия, Франция и Испания. Но пока это только предположения», - приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Также эксперт отметил, что больше всего симпатизирует на мундиале в Катаре национальной сборной Сербии.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря. Действующими обладателями трофея являются французы, победившие на ЧМ-2018 в России. Тогда в решающем матче «трёхцветные» переиграли Хорватию со счетом 4:2.