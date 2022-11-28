​На матчи чемпионата мира пускают людей без билетов

В понедельник на чемпионате мира проходит матч второго тура группового этапа между сборными Камеруна и Сербии. Телеграм-канал «Крысева|Терлецкий» сообщал о том, что около стадиона столпились люди, причём работники арены запрещали снимать это на мобильные телефоны. Оказалось, что перед ареной находились люди без билетов. На второй тайм их пустили, учитывая большое число свободных мест на трибуне. Наверняка на турнире такое происходит не впервые.

Следить за концовкой матча мундиаля между сборными Камеруна и Сербии можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. К 80-й минуте команды смогли забить по три гола.