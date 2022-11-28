Далот: «У Португалии серьёзные цели на ЧМ в Катаре»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Диогу Далот высказался об участии в чемпионате мира – 2022. Турнир проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

«Мундиаль – это всегда особенный турнир. У нашей команды серьезные цели в Катаре. Мы имеем все шансы, чтобы показать хороший результат. Сборная Португалии обладает необходимыми качествами для этого», - передает слова футболиста пресс-служба «красных дьяволов».

Португалия стартовала на чемпионате мира победой над сборной Ганы со счетом 3:2. Во втором туре подопечные Фернанду Сантуша встретятся с национальной командой Уругвая.