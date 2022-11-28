Смолов назвал сборную, которой желает победы на ЧМ-2022

Центральный нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поведал о том, за какую национальную сборную болеет на чемпионате мира – 2022.

«Кто выиграет чемпионат мира в Катаре? Аргентина. Надеюсь на это», - цитирует форварда «РБ Спорт».

Сборная Аргентины после двух туров занимает второе место в своей группе. В первом матче подопечные Лионеля Скалони сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), а в следующей игре смогли реабилитироваться, победив Мексику со счетом 2:0.

В последнем поединке группового этапа «альбиселесте» встретятся с командой Польши. Встреча состоится 30 ноября.