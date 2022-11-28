Президент РФС Дюков назвал единственный недостаток ЧМ-2022

Футбольный функционер Александр Дюков, который является президентом Российского футбольного союза, обозначил единственный недостаток чемпионата мира – 2022, проходящего сейчас в Катаре.

«Не хватает футбольной атмосферы, потому что на стадионах есть болельщики, но в самой Дохе футбольного праздника ты не чувствуешь, практически не видишь болельщиков», - передает слова руководителя ТАСС.

Мундиаль стартовал 20 ноября. Финальный поединок турнира состоится 18 декабря. Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Франции, победившая на ЧМ-2018 в России.