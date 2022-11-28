Почеттино оценил уровень игры Мусиалы

Аргентинский футбольный тренер Маурисио Почеттино, известный по работе в лондонском «Тоттенхэме» и французском «ПСЖ», высказался об уровне игры немецкого вингера Джамала Мусиалы.

«Мусиала – один из самых талантливых футболистов в данный момент. Также можно отметить Педри, Гави и Джуда Беллингема. Что касается сборной Германии, то она еще может всех удивить на чемпионате мира», - цитирует Маурисио BBC Sport.

В первом туре Германия проиграла Японии со счетом 1:2, а во втором матче расписала мировую с командой Испании (1:1). В заключительном поединке группового этапа подопечные Ханса-Дитера Флика встретятся с Коста-Рикой.