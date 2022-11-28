Альба подвёл итоги матча Испания - Германия

Фланговый защитник сборной Испании Жорди Альба пообщался с журналистами после поединка против команды Германии на чемпионате мира – 2022. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Получилась сбалансированная игра, команды по очереди в ней доминировали. В первой половине у нас были отличные возможности. В конце концов Альваро Мората смог забить один мяч.

Теперь нам нужно настраиваться на матч с Японией. Мы уверены в своих силах и хотим занять первое место в группе», - передает слова защитника Barca Blaugranes.

Матч между Испанией и Японией состоится в четверг, 1 декабря.