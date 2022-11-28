Сантуш оценил лидерские качества Роналду

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о лидере национальной команды Криштиану Роналду.

«Я работал и тренировал многих игроков, которые были более сильны с точки зрения общения. В моей раздевалке были Педру Барбоза, Паулу Бенту и многие другие. Однако со временем лидерские качества Криштиану стали проявляться сильнее. Он стал все чаще брать слово и мотивировать партнеров. Команда к этому положительно относится, а это самое главное», - цитирует тренера A Bola.

Сборная Португалии стартовала на ЧМ-2022 победой над Ганой (3:2). В этом матче Роналду отметился голом с пенальти.