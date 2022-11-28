Бернардески предположил, где продолжит карьеру Роналду

Экс-футболист туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески, ныне выступающий за канадский клуб «Торонто», поделился мнением о будущем португальского форварда Криштиану Роналду после ухода из «МЮ».

«Будущее КриРо? Даже не знаю, может, он выберет вариант в США… Что касается чемпионата мира, то для него это будет успешный турнир. Это мое мнение. Мне кажется, он специально создал такую ситуацию, чтобы иметь больше стимулов», - передает слова Бернардески Gazzetta dello Sport.

О расторжении контракта Роналду и «Манчестер Юнайтед» было объявлено 22 ноября.

В данный момент 37-летний нападающий выступает за сборную Португалии на ЧМ-2022 в Катаре.